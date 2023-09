Grupo Jazz Gigg faz espetáculo de reabertura do Chapéu Acústico na CCMQ

O grupo Jazz Gigg comanda a reabertura do Projeto Chapéu Acústico, nesta terça (12), às 19h, na Sala Luiz Cosme da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A banda, conhecida por seu repertório eclético, apresenta versões instrumentais de standards do jazz e clássicos da música brasileira. A entrada para o espetáculo é franca, mediante contribuição espontânea aos artistas.

O Chapéu Acústico foi criado pelo produtor cultural Marcos Monteiro em 2016, em parceria com a Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, no intuito de difundir e divulgar a música e os profissionais desta cadeia produtiva. Ao longo de sete anos, o Chapéu Acústico apresentou mais de 160 espetáculos com artistas gaúchos e de outros estados, nos gêneros jazz, música popular, bossa nova e choro, revelando jovens talentos e valorizando músicos consagrados.

A formação atual da Jazz Gig conta com Marcelo Campos (bateria), Leandro Hessel (piano/teclados), Marcelo Figueiredo (sax tenor), Chico Gomes (trompete/flugelhorn), Rafa Capaverdi (guitarra), Luiz Mario Tavares (percussão) e Gustavo Pessota (baixo elétrico). O show contará com a participação especial de Bernardo Zubaran (harmônica).