Espetáculo Meretrizes entra em cartaz no Café Fon Fon

Nesta terça (12) e quarta-feira (13), o espetáculo Meretrizes, do Projeto Gompa, entra em cartaz no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), às 21h. Dirigida por Camila Bauer, a montagem tem como tema a prostituição feminina no Rio Grande do Sul, com interpretação de Liane Venturella e sonorização ao vivo pela pianista Catarina Domenicci. Os ingressos estão à venda na bilheteria do local, no valor de R$ 50,00.

Duas profissionais do sexo com diferentes visões dessa profissão também fazem participações especiais na peça: a jovem Paula Assunção e Soila Mar, que atua há mais de 40 anos nas ruas da cidade. O caráter performático busca fazer o espectador perceber como estamos próximos dessas realidades, cotidianamente silenciadas.



A montagem teve um trabalho de pesquisa de quase um ano em que Camila e Liane conversaram com dezenas de profissionais do sexo para construir o roteiro e a dramaturgia da peça. A produção utiliza uma linguagem pouco explorada nas artes cênicas locais, o teatro documental.