Jailton Moreira está disposto a contrariar o que dizem as imagens em mostra 'Curso'

Recorte temporal de trabalhos produzidos nos últimos anos, Curso reúne 11 obras do gaúcho Jailton Moreira, em exposição sem tema ou foco que unifique os assuntos, em cartaz no V744Atelier (rua Visconde do Rio Branco, 744 - Floresta). A visitação é gratuita e pode ser feita até o dia 27 de outubro, de quartas a sextas-feiras, das 14h às 17h. Outros dias e horários, podem ser solicitados mediante agendamento por mensagem direta no perfil do espaço no Instagram.

Artista plástico, professor de História da Arte e curador, Moreira foi criador e coordenador do espaço expositivo de arte contemporânea Torreão (juntamente com Elida Tessler) entre os anos de 1993 a 2009. Ele afirma que ao pensar na mostra, feita exclusivamente para ocupar o espaço idealizado pela artista visual Vilma Sonaglio, optou por um conjunto composto por "demandas intelectuais" composto por fotografias, vídeos e origamis, além de um livro de poesias, que conversam entre si. "Mas cada obra tem uma particularidade única", reforça.

"Quando o nome da exposição apareceu, foi justamente por falta de um conceito unificador, e, ao mesmo tempo, considerando que as atividades de artista e professor se compõem em um curso (que nunca termina), e destas coisas convergirem", observa Moreira. "Penso que uma obra é a construção de um curso, e gosto de começar uma série de situações e deixar o público levar adiante", emenda o artista, que se declara um iconoclasta e chama a atenção para seu principal objetivo nas obras em questão: "atacar as imagens".

"Tenho uma resistência ao amor incondicional de tudo que vira imagem, desse endeusamento que existe em torno da imagem", declara Moreira. Sabendo que "isso é um problema", ele revela que decidiu que ao menos esta questão seria tratada e contestada na mostra. "Vivemos um momento de hipervalorização das imagens, e de alguma maneira isso está dito em vários trabalhos desta mostra: tu entra e, a medida que vai observando o que está exposto, percebe que o que está ali não é exatamente aquilo que pareceu na primeira impressão."

Ao considerar que a opinião pública virou um "campo de batalha semiótico" nos úlitmos anos, "marcados pela manipulação das imagens pelos projetos de poder", Moreira decidiu causar um incômodo, um estranhamento em suas obras, a ponto que o expectador "possa desconfiar do que está vendo". Com isso, objetiva provocar, ainda, reflexão e, por fim, um "estado de alerta" permanente.

Desta forma, Curso propõe um campo de significados e leituras imprevisto ao aproximar obras e temas que apesar de não se alinharem sobre um conceito unificador, têm algo em comum: provocam novas visões a respeito da imagem em xeque. "Dos 11 trabalhos, um fala sobre o Brasil profundo; outro sobre problemas de linguagem, outro fala da minha história pessoal, outro conta a história do Torreão e faz ligação com o ateleir v774; outro fala de crítica de arte, e assim por diante. São, sempre, situações distintas", resume Moreira.

Os quatro vídeos exibidos na exposição, por exemplo, são edições a partir de material disponível na internet que, por meio de uma montagem crítica, adquirem conotações inusitadas. Um deles, Os Jailtons é uma espécie de anti-autorretrato, com dezenas de xarás do artista, criando um jogo de espelhos quebrados. Outro vídeo, Deus acima de tudo, mostra filmagens de montagens da Paixão de Cristo, das mais amadoras às mais grandiosas, numa espécie de ironia às falas religiosas da extrema-direita.

Já as fotografias foram selecionadas de um extenso banco de imagens coletadas pelo artista em suas viagens pelo mundo. A obra Esquema para uma palestra nunca realizada exibe a ilustração de 24 slides de uma possível palestra, deixando ao observador a tarefa de imaginar qual enfoque seria abordado.

Por sua vez, as fotos da série Família Adams remetem ao Yosemite, nos Estados Unidos, mas, na verdade, são de imagens de uma maquete "grotesca" (nas palavras do artista) do lugar, considerado uma "joia da coroa" dos parques nacionais do estado da Califórnia.

A série Estruturas concêntricas para outra natureza, reúne 60 origamis cuja estampa simula a pele ou penas de animais. "Esta foi feita durante o período de isolamento por conta da pandemia de Covid-19. Fui dobrando os papéis aleatoriamente, mas todos foram tomando formas que lembram uma estrutura mais arquitetônica, com planos largos", comenta. "Tem este jogo com a textura visual do papel; o título dá uma pista para que se pense sobre a direção que ele está provocando", acrescenta.

Lançado no dia da abertura da mostra, em agosto, o livro Ilustrações (editora Aboio), por sua vez, reúne uma seleção de poemas de Moreira. "Esse livro é uma resposta poética e crítica de experiências vividas frente a determinados artistas e suas obras. São 29 poemas produzidos ao longo de três décadas."