Espetáculo 'Comédias dessa (e da outra) vida' está em cartaz no Teatro Nilton Filho

O espetáculo Comédias dessa (e da outra) vida, da Cia Hariboll de Teatro, terá sessões no sábado (09) e no domingo (10), às 20h, no Teatro Nilton Filho (rua Grão Pará, 179). Ingressos antecipados disponíveis no site Sympla (www.sympla.com.br). No local, também haverá venda nos dias das apresentações.A comédia é composta por quatro esquetes e stand up, abordando a espiritualidade em situações divertidas e inusitadas, provocando gargalhadas e reflexões acerca da fragilidade da vida e da natureza humana.