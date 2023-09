Exposição fotográfica "Um Olhar Pelo Rio Grande do Sul" inicia nesta segunda, na Galeria Malcon

De 11 a 22 de setembro, o subsolo da Galeria Malcon (rua dos Andradas, 1.560), recebe a exposição Um Olhar Pelo Rio Grande do Sul, que marca o início das celebrações dos 25 anos de carreira de Jurandréia Silveira. Totalmente urbana, a fotógrafa encontrou seu descanso perto do mar - mas, com a pandemia, encontrou no seu retorno ao seu Estado de origem, no Rio Grande do Sul, e em uma cidade pequena, chamada Esmeralda, a descoberta de um novo mundo e novas possibilidades. A visitação acontece de segundas a sextas-feiras, das 9h às 19h, e sábados, das 9h às 15h. A entrada é franca.

São 10 telas, de 20cm x 30cm, que resumem a delícia de poder se preparar para quando chegar a hora, curtir a aposentadoria no interior do Brasil, após já ter rodado o país trabalhando para grandes empresas, como a A3 de Brasília, onde cobria pautas de instituições como os Ministérios da Justiça, Educação, Cidades e principalmente, o que mais amava, o da Cultura, no período do ministro Juca Ferreira.

Foram 20 anos residindo no Rio de Janeiro, trabalhando em agências de publicidade e fazendo a agenda social. Em Porto Alegre, cobriu o Festival de Cinema Gramado e tantos outros grandes eventos, pela Agência Pressphoto, Sucursal da Editora Abril.