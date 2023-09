A oficina de Imersão Batuca - Especial Rita Lee acontece no próxima sábado (16)

A 4ª edição da oficina Imersão Batucas acontece no próximo sábado (16), no Estúdio das Batucas, na rua Miguel Tostes, próximo ao Hospital de Clínicas. Essa edição homenageia Rita Lee, assim como a anterior, abordando a obra dessa grande artista brasileira. Serão duas turmas: uma às 16h e outra às 18h30min. Não é necessária experiência com música, percussão ou canto para participar. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla, no valor de R$ 60,00.



A ideia é trazer para as participantes o universo de Rita Lee e trabalhar algumas músicas, tanto na parte percussiva, quanto na parte vocal. A aula, com duração de 1h30min, aborda tanto práticas percussivas, quanto uma experiência de canto. O objetivo é que as alunas tenham um contato mais próximo com instrumentos como o surdo, o tamborim, o agogô, a caixa e o chocalho, além de se familiarizarem com questões rítmicas, de pulso da música e da conexão com o corpo.



As Batucas, um espaço de formação para mulheres que desde 2015 agrega muitas turmas, amizades e aprendizados, promove a quarta edição de um projeto de imersão, onde as alunas se dedicam a entrar em contato com a música de forma ampla, guiadas pela experiência e sensibilidade das musicistas Biba Meira e Julia Pianta, na parte percussiva, e por Raquel Pianta, na parte de vocal.