Homenagem aos Beatles é a próxima atração do Jazz Day, nesta terça

O trio instrumental composto pelo pianista Fábio Oliveira, o baterista Rafael Vieira e Caio Fernando, no baixo acústico, interpreta canções dos Beatles no Jazz Day desta terça-feira (12), às 20h, no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1028). Conhecidos por sua versatilidade musical, unem-se para homenagear a banda britânica, levando ao palco melodias muito conhecidas e acrescentando a elas elementos do jazz, blues e música latina. Os ingressos estão à venda no site da instituição, no valor inicial de R$ 35,00.

Os músicos apresentam versões instrumentais de clássicos lado A dos Beatles, como Hey Jude, Let It Be e Yesterday, trazendo também arranjos inovadores em músicas menos conhecidas do repertório da banda. A habilidade e a técnica dos músicos são evidentes em suas performances, que mesclam improvisação e solos virtuosos, sem nunca perder a essência das canções originais.

Para celebrar o Jazz, o Farol Santander promove o festival Jazz Day, uma série de 15 concertos (de abril a novembro) com atrações nacionais e internacionais. A estreia foi no dia 30 de abril (domingo), o Dia Internacional do Jazz, em um concerto especial com um tributo aos irmãos George e Ira Gershwin, notáveis compositores americanos que escreveram diversas canções para musicais da Broadway.