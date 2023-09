Lesiane Lazzarotti e Luiz Bodia levam suas exposições ao Espaço Cultural Correios

A partir deste sábado (09), a arte vibrante e visceral de Lesiane Lazzarotti encontra o expressionismo lúdico de Luiz Badia em Duplo Solo, no Espaço Cultural Correios (rua Sete de Setembro, 1.020), das 14h às 17h. A mostra apresenta 25 obras de grandes dimensões que retratam a força da natureza e das mulheres, em diferentes formas de expressão. As produções podem ser conferidas até 14 de outubro, com visitação de terça a sábado, das 10h às 17h. A entrada é franca. Lesiane apresenta uma série de pinturas de árvores com uma grande familiaridade com emoções e momentos do cotidiano. Suas raízes, caules e troncos, que se entrelaçam, se conectam, trazem muitas histórias. São seres em evolução, como os seres humanos. Seus movimentos são diversos, no subsolo e suas raízes se comunicam com outras árvores e se deleitam com seus segredos.Já Luiz Badia traz uma série de pinturas em grandes dimensões que apresentam a mulher como tema, enfatizando seu empoderamento de uma forma lúdica, por meio de um estilo que combina Pop Art e expressionismo. São mulheres cheias de força e glamour. São personagens com coragem de enfrentar adversidades. E essas características são apresentadas com muito humor e cor, que deixam o tema lúdico e alegre.