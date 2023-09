Miguel Veleda lança single novo com o propósito de incentivar a doação de sangue

O single A Estrada da Vida, do cantor e compositor Miguel Veleda, chega às plataformas digitais de streaming nesta sexta-feira (08) com um forte propósito: sensibilizar e incentivar os fãs e os apreciadores à doação de sangue de forma regular. Ao longo do dia de lançamento, será realizado um mutirão de doação: quem desejar participar e se engajar na campanha, basta se dispor a doar sangue e postar alguma imagem captada durante o processo de doação marcando a publicação nas redes sociais com a hashtag #aestradadavidaeagora (a estrada da vida é agora).

O músico ainda programou para o lançamento do single um vídeo com uma campanha que tem como chamada Doe sangue. A estrada da vida é agora, disponível nas redes sociais do artista.

O single é uma das 14 faixas que fará parte do álbum Águas, com previsão de lançamento em 2024. Águas é também um projeto que realiza ações de conscientização ambiental em parceria com instituições ambientais como o Lixo Zero Poa, o Green Thinking Project e a Cooperativa de Catadores da Padre Cacique.