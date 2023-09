Live show de Patrulha Canina desembarca em Porto Alegre neste domingo

A turnê nacional do live show Patrulha Canina - O Musical chega em Porto Alegre neste domingo (10), no Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6.681). Os cachorros mais amados da Nickelodeon já foram vistos por mais de 4,3 milhões de pessoas, proporcionando aos fãs, em mais de 40 países, uma produção inesquecível ao estilo da Broadway. A sessão das 15h está com ingressos esgotados, mas uma apresentação extra foi confirmada para as 18h, com entradas a partir de R$ 25,00 no Sympla.