Zelito Ramos apresenta o espetáculo Vitamina Serena no Projeto Sarau do Solar

Nesta quarta-feira (06), o cantor e multi-instrumentalista, Zelito Ramos apresenta o espetáculo "Vitamina Serena" no Sarau Solar, às 18h30min, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS (Praça Mal. Deodoro, 101). A apresentação é fruto da soma e troca de experiências que giram em torno do Festival de Compositores La Serena. A entrada é solidária, mediante doação de alimentos não perecíveis.Em formato solo, Zelito interpreta composições fruto desses encontros, compostas em parceria com múltiplas e múltiplos artistas que dão corpo e forma ao festival La Serena. O movimento-festival ocorre desde 2009 e reúne cantautores latino-americanos na cidade de La Paloma (Uruguai). Organizado e idealizado por Zelito Ramos (Brasil), Pablo Grinjot (Argentina) e Daniel Drexler (Uruguai), a cidade se torna um epicentro de troca, composição e parcerias entre uma pluralidade de consagrados e novos artistas da canção latino-americana.