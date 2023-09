Premiado em Veneza, drama LGBTQIA+ "Lobo e Cão" estreia dia 7 de setembro nos cinemas

Estreia nesta quinta-feira (07), nas salas de cinemas do Estado, o primeiro longa de ficção da diretora portuguesa Cláudia Varejão, Lobo e Cão. O drama LGBTQIA+ recebeu o prêmio de Melhor Filme da mostra Jornada dos Autores, do Festival de Veneza, em um júri presidido por Céline Sciamma.



O filme narra a história de Ana, filha do meio de três irmãos que vivem com a mãe e a avó, que percebeu cedo que as garotas têm tarefas distintas dos rapazes. Através da sua amizade com Luís, seu melhor amigo queer, a protagonista questiona o mundo como foi lhe prometido. Quando sua amiga Cloé chega do Canadá, trazendo com ela os dias brilhantes da juventude, ela embarca numa viagem que a levará a atravessar a linha do horizonte.



Com distribuição da Filmicca, Lobo e Cão – que, em outubro, também estará disponível no streaming da Filmicca - é uma ode à comunidade LGBTQIA+ da ilha, com um brilho crepuscular que atravessa o imenso Oceano Atlântico.