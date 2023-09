Cantora Assucena traz show tributo a Gal Costa para o Estado, a partir de desta quarta

A partir desta quarta-feira (06), o Sesc/RS promove um circuito de apresentações pelo Estado em homenagem ao talento inigualável de Gal Costa. O show tributo intitulado "Baby, te amo" é uma releitura intimista de grandes clássicos na voz da baiana Assucena, artista trans que se destacou na cena musical junto a banda As Bahias e a Cozinha Mineir" e já recebeu dois Prêmios da Música Brasileira e duas indicações ao Grammy Latino. O primeiro espetáculo ocorre às 20h, no Teatro do Sesc (Rua Silva Jardim, 135), em Lajeado, com ingressos no valor de R$20,00, no site do Sesc.

Em “Baby, te amo - Tributo à Gal Costa”, show intimista no qual homenageia a artista que mais influenciou sua formação, Assucena apresenta releituras de sucessos como Baby, Tigresa, Vapor Barato, Pérola Negra, Coração Vagabundo, dentre muitos outros.

A apresentação também passa por Caxias do Sul (7/9), Montenegro (8/9), Canoas (9/9), Porto Alegre (10/9), Camaquã (12/9), Pelotas (13/9) e Gravataí (14/9). Informações sobre cada apresentação no site do Sesc/RS.