Chris Amoretti comemora 30 anos de carreira em show no Ecarta Musical

Em celebração as três décadas dedicadas à música, Chris Amoretti faz show autoral De Repente, 30!, neste sábado (09), na Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943), às 18h. Com canções que marcaram sua trajetória, como The Limbs of God, Move In e Make Big!, a artista traz obras de seu primeiro trabalho, bem como canções de seu mais recente álbum. A entrada é franca.

Com o disco Magnetic South foi finalista no Troféu Açorianos de Música 2021 como melhor intérprete, e indicada Melhor Compositora, Arranjadora e Produtora (Região Sul) no Prêmio Profissionais da Música 2020/2021. Chris vem acompanhada pelos músicos da banda Pocket Groove, com Nuno Lucena, na guitarra, e Filipe Siak, no baixo, oferecendo um repertório com ritmos como soul, pop e funk.

Chris Amoretti ficou conhecida do grande público quando lançou show e álbum autoral Sensual Words…, de forma independente. De lá para cá, realizou, entre outros, o show Première, em comemoração ao centenário do cinema.