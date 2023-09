Paola Kirst & Kiai estreiam sexta na programação mensal do Espaço 373

A partir desta sexta-feira (08), às 21h, o quarteto Paola Kirst & Kiai inicia suas série de apresentações mensais no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373), levando no repertório músicas do álbum Costuras que me bordam marcas na pele, obra vencedor do Prêmio Açorianos de Música. O grupo também inclui canções presentes no trabalho que está a caminho, intitulado Submersos. Ingressos (R$ 35,00) no site Sympla.