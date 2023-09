Espetáculo de dança Afèfé Sise estreia nesta sexta, na CCMQ

"Afèfé Sise - criação em performance Afro" estreia no Teatro Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), sempre às 20h. Com direção de Luziana Oliveira e orientação de Daniel Amaro, a performance é fruto de uma pesquisa que traz como tema central o território, o corpo e as memórias de mulheres de comunidades quilombolas. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos através do site Sympla De sexta-feira (08) a domingo (10), o espetáculo de dança" estreia no(Rua dos Andradas, 736), sempre às 20h. Com direção de Luziana Oliveira e orientação de Daniel Amaro,, o corpo e as memórias de mulheres de comunidades quilombolas.e podem ser adquiridos através do site

Nos corpos dos bailarinos e nos ritmos dos tambores, tocados ao vivo, surgem-se as histórias destes quilombos que hoje resistem graças à uma liderança feminina presente, resistente e militante, que segue firme e forte na luta pela preservação de seus territórios ancestrais.

Antecede ao espetáculo uma instalação fotográfica e audiovisual denominada Territórios que falam, onde se apresentam os resultados dos seis meses de trabalho envolvendo os territórios quilombolas, que abriram as suas portas para receber oficinas, fórum envolvendo diversas ações socioculturais, e visitas do núcleo artístico. A exposição ficará aberta à visitação no saguão do teatro durante a temporada.