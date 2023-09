Violinista Paulinho Fagundes inaugura o Quintou no Clube de Cultura desta semana

Nesta quinta-feira (07), às 19h30min, o Espaço Filippa, no Bar do Clube de Cultura (Rua Ramiro Barcelos, 1.853), recebe o violinista Paulinho Fagundes para inaugurar a programação musical no projeto Quintou no Clube de Cultura. O músico carrega na bagagem três décadas de inspiração e dedicação à música de qualidade feita aqui e reconhecida no Brasil e em muitos outros países. O couvert artístico é de R$ 25,00.

Para acompanhar o violinista, Rafa Marques e Miguel Tejera apresentam-se em um repertório principalmente instrumental, mas com algumas canções interpretadas na voz do instrumentista, que vem se desafiando a cantar. O show também vai contar com a participação especial do percussionista africano Loua Paco.