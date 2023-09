Beto Lee promove uma celebração roqueira em família tocando clássicos de Rita Lee

Para celebrar a vida e a obra da mais icônica rainha do rock brasileiro, o cantor e guitarrista Beto Lee promete um espetáculo emocionante e repleto de grandes sucessos. Uma Homenagem a Rita Lee por Beto Lee in Concert chega ao palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira (8), às 21h. A apresentação é uma verdadeira festa em celebração a uma das discografias mais ricas e diversas da história da música brasileira, espelhando a personalidade igualmente rica e multifacetada de Rita Lee. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, a partir de R$ 110,00.

Beto Lee não apenas possui a herança musical de Rita Lee, mas também carrega a essência do rock em seu DNA. Com um conhecimento profundo e uma rica bagagem musical, ele está especialmente qualificado para garantir que o rock característico de Rita continue a brilhar nos palcos.

Na verdade, a homenagem de filho para mãe iniciou antes mesmo de a artista partir. Em 2022, nasceu o projeto CeLEEbration que, inclusive, contou com a benção da rainha.

Levar para o palco canções que acalentaram tantas gerações é o que faz desse show uma celebração da vida de Rita, não um tributo. "É uma troca de energia. A plateia se emociona e nós trocamos essa energia com eles, e fica difícil conter as lágrimas", expressa Beto. Fazem parte do setlist clássicos como Saúde, Lança Perfume, Ovelha Negra, Ando Meio Desligado, Agora Só Falta Você, On The Rocks, Mania de Você e Banho de Espuma. O espetáculo percorre as três fases da carreira de Rita, passando por Mutantes, Tutti-Frutti e a parceria com Roberto de Carvalho. Aqui, não há espaço para reintrepertações ou adições: Beto e banda vão manter a essência das canções, acorde por acorde.

Dando voz aos sucessos de Rita Lee, a cantora Fernanda Abreu sobe ao palco, acrescentando à mistura uma energia contagiante e uma interpretação precisa. "Minha mãe e Fernanda sempre foram amigas e chegaram a se apresentar juntas anos atrás. Ano passado, fizemos um show com a participação da Fernanda e rolou uma super química orgânica, e fiquei feliz que ela topou repetir a dose nessa tour! Fernanda sabe transitar pelo rock, entende a malandragem e a linguagem" revela Beto.

Ao lado de Lee Marcucci, ex-Tutti-Frutti, que acompanhou Rita Lee & Roberto de Carvalho em diversos espetáculos, Beto Lee (voz e guitarra) terá o suporte da banda formada por Debora Reis (vocais), Danilo Santana (teclado), Edu Salvitti (bateria) e Rogério Salmeron (guitarra), todos músicos que já trabalharam com a rainha. "A banda é uma grande família", garante Beto. "Todos temos intimidade e uma amizade profunda e isso faz a diferença. Todos tocaram com meus pais durante anos. Temos muita quilometragem entre nós." Nessa direção, a homenagem se torna ainda mais especial, pois é feita em família, com músicos que compartilham uma afinidade musical e um respeito profundo pelo legado de Rita Lee.

Com mais de cinco décadas de carreira, é de se imaginar que Rita tenha materiais inéditos que ainda não vieram a público. Nesse sentido, mesmo sem se aprofundar muito em detalhes, Beto revela que, de fato, existem projetos não publicados e que "logo mais" os fãs ficarão sabendo mais a respeito deles. Seja como for, um dos itens que promete aquecer o coração dos fãs é um disco gravado ao vivo na Argentina - mostrando que, além de atemporal, a arte de Rita Lee supera fronteiras geográficas e musicais, mantendo-a relevante em todas as esferas.