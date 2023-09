Sala Redenção apresenta programação voltada ao cinema japonês

De 04 a 22 de setembro, a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta a Mostra à La Carte - Cinema Japonês. Realizada em parceria com o streaming Belas Artes à La Carte, a programação reúne seis filmes, oferecendo um panorama da cinematografia do Japão. Todas as sessões têm entrada franca e aberta à comunidade em geral.



Como ponto de partida, a mostra apresenta grandes clássicos. A seleção inclui quatro obras realizadas por diretores consagrados: Rashomon (1950), de Akira Kurosawa; Filhos de Hiroshima (1952), de Kaneto Shindô; Era Uma Vez em Tóquio (1953), de Yasujiro Ozu; e Contos da Lua Vaga (1953), de Kenji Mizoguchi. Este último filme conta com uma sessão comentada, com a participação de Sérgio Alpendre e Carla Oliveira, no dia 15 de setembro.



Avançando no tempo, a mostra exibe duas produções mais recentes da cinematografia japonesa e promove debates sobre elas. No dia 19 de setembro, a sessão de Os Frutos da Paixão (1981), dirigido por Shuji Terayama, é seguida de uma conversa sobre o cinema experimental com Luís Edegar de Oliveira e Thainá María. O cinema japonês contemporâneo é a pauta de um bate-papo, conduzido por Eduardo Wannmacher, que acompanha a exibição do filme Roda do Destino (2021), de Ryûsuke Hamaguchi, no dia 22 de setembro.



PROGRAMAÇÃO DA 'MOSTRA À LA CARTE - CINEMA JAPONÊS'





RASHOMON



(dir. Akira Kurosawa | Japão | 1950 | 88 min)



A violação de uma noiva e o assassinato de seu marido samurai são lembrados desde a perspectiva de um bandido, da noiva, do fantasma do samurai e de um lenhador.



04 de setembro | segunda-feira | 16h



06 de setembro | quarta-feira | 19h



21 de setembro | quinta-feira | 16h





FILHOS DE HIROSHIMA



(dir. Kaneto Shindô | Japão | 1952 | 97 min)



Baseado em testemunhos de pessoas que sobreviveram aos bombardeios atômicos, o filme mostra a devastação causada pela bomba atômica e, por meio de um enredo fictício, retrata a luta do povo japonês comum para lidar com as consequências.



05 de setembro | terça-feira | 16h



13 de setembro | quarta-feira | 19h



15 de setembro | sexta-feira | 16h





CONTOS DA LUA VAGA



(dir. Kenji Mizoguchi | Japão | 1953 | 96 min)



No século XVI, em plena guerra civil, dois irmãos fazendeiros vão à capital local para tentar vender peças de cerâmica. Eles vendem todas, e depois o destino dos dois se separa quando Tobei decide se tornar samurai, e Genjuro quer enriquecer através do comércio. Entre as surpresas que os esperam, Genjuro descobre que a rica mulher que o recebeu em seu palácio, é na verdade, um fantasma.



08 de setembro | sexta-feira | 16h



15 de setembro | sexta-feira | 19h - debate com Sérgio Alpendre e Carla Oliveira



19 de setembro | terça-feira | 16h





ERA UMA VEZ EM TÓQUIO



(dir. Yasujiro Ozu | Japão | 1953 | 136 min)



Um casal de idosos deixa sua filha no campo para visitar os outros filhos em Tóquio, cidade que eles nunca tinham ido. Porém os filhos os recebem com indiferença, e estão sempre muito atarefados para terem tempo para os pais. Apenas a nora deles, que perdeu o marido na guerra, parece dar atenção aos dois. Quando a mãe fica doente, os filhos vão visitá-la junto com a nora, e complexos sentimentos são revelados.



08 de setembro | sexta-feira | 19h



12 de setembro | terça-feira | 16h



22 de setembro | sexta-feira | 16h





OS FRUTOS DA PAIXÃO



(dir. Shuji Terayama | Japão | 1981 | 90 min)



Uma menina gosta de um homem mais velho. Ele exige que ela vá em um bordel, como prova de que ela o ama.



11 de setembro | segunda-feira | 16h



19 de setembro | terça-feira | 19h - debate com Luís Edegar de Oliveira e Thainá María





RODA DO DESTINO



(dir. Ryûsuke Hamaguchi | Japão | 2021 | 121 min)



Um inesperado triângulo amoroso, uma armadilha de sedução fracassada e um encontro que resulta de um mal-entendido, contados em três movimentos para retratar três personagens femininas e traçar as trajetórias entre suas escolhas e arrependimentos.



18 de setembro | segunda-feira | 16h



22 de setembro | sexta-feira | 19h - debate com Eduardo Wannmacher