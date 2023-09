Mostra reúne curtas e longas gaúchos exibidos no Festival de Cinema de Gramado deste ano

O Instituto Estadual de Cinema (Iecine RS) e a Cinemateca Paulo Amorim, instituições da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), apresentam uma programação especial com os filmes gaúchos exibidos no 51º Festival de Cinema de Gramado. A mostra Gaúchos em Gramado vai reunir os títulos vencedores do 20º Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema, dedicado aos curtas-metragens, e também os filmes que concorreram ao Prêmio Sedac/Iecine na competição de longas gaúchos.



As sessões serão realizadas de 5 a 10 de setembro, sempre às 19h, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) com entrada franca. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria, mediante a capacidade da sala.



A mostra vai abrir com Hamlet, de Zeca Brito, vencedor dos prêmios Iecine/Sedac de Melhor Filme e outros quatro Kikitos. O diretor e parte da equipe estarão presentes para uma conversa com o público. Os longas seguem em cartaz até o dia 8 de setembro – a exceção é O Acidente, de Bruno Carboni, vencedor dos Kikitos de Melhor Atriz, para Carol Martins, Melhor Roteiro e Melhor Direção de Arte, que está em cartaz na programação regular da Cinemateca Paulo Amorim. Já os curtas serão exibidos nos dias 9 e 10 de setembro (sábado e domingo).

PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA 'GAÚCHOS EM GRAMADO'