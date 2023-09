As guaipequices de Leandro Maia

Nesta sexta-feira, às 19h, o cantor e compositor gaúcho Leandro Maia vai até o Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) para celebrar o lançamento do seu novo LP, Guaipeca: uma ilusão autobiográfica. O show, que comemora mais de duas décadas de carreira musical do artista, conta com participações de Marcelo Delacroix, Ronald Augusto, Maria Falkembach e João Marcos "Negrinho" Martins. Os ingressos estão à venda no site do espaço cultural, por valores a partir de R$ 40,00. O espetáculo apresenta o olhar de Leandro sobre o Brasil e o Sul Global, após quatro anos no exterior. Guaipeca será lançado exclusivamente no formato LP, e os discos estão à venda na página do artista, onde também é possível solicitar acesso virtual às músicas. Guaipeca: uma ilusão autobiográfica não será disponibilizado em plataformas de streaming, após uma avaliação do autor sobre o panorama do mercado digital.

Rock autoral no Ocidente neste feriado

Na edição desta quinta-feira, às 21h, o Ocidente Acústico traz as bandas Ovo Frito e Quem é Voce, Alice? ao Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha esq. João Telles). Ingressos no Sympla e na bilheteria do local, a partir de R$ 20,00. Ovo Frito é uma banda sapuca-canoense com influências de MPB e rock psicodélico, que está em processo de gravação do primeiro EP e já participou de importantes festivais culturais do Estado. Por sua vez, a Quem é você, Alice? foi fundada em 2015, tendo lançado dois singles e um EP, e já se apresentou em grandes palcos como o Auditório Araújo Vianna, o Pepsi On Stage e o Bar Opinião. A banda de rock tem o estilo triste portoalegrense e traz uma sonoridade com referências do cenário norte-americano de Mid West Emo.

Jorge Guedes & Família no Rancho Tabacaray