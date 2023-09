Comédia aborda fases da mulher no Teatro do Sesc Alberto Bins

A trajetória da mulher nas diferentes fases da vida surge no espetáculo de comédia Da puberdade à menopausa. O monólogo escrito, dirigido e encenado pela atriz e comediante gaúcha Angela Dippe será apresentado no Teatro do Sesc (avenida Alberto Bins, 665) nesta quarta-feira (06), às 19h30min. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Sesc/RS, por R$ 30,00 para o público em geral e R$ 15,00 para beneficiários da meia-entrada. Com pitadas autobiográficas, a peça é uma mistura de stand-up comedy e palestra. Ao longo de seu relato, Angela, que é conhecida do grande público pela participação em programas como Castelo Rá-Tim-Bum e Carinha de Anjo, desenvolve temas como relacionamentos amorosos, padrão de beleza, cultura do patriarcado, machismo, sexo na maturidade e etarismo. A abordagem é pessoal, mas embasada em informações científicas e históricas para desmistificar tópicos que ainda soam como tabus. Mais informações sobre a atração podem ser obtidas pelo telefone (51) 3284-2000 ou através do WhatsApp (51) 3284-2000.