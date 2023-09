Cenas da Campanha gaúcha

A partir desta terça-feira, o Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Junior, 250) apresenta a exposição Nosso Pampa, do artista e arquiteto Sergio Matte. A mostra reúne uma série de aquarelas criadas em 2023 pelo gaúcho, que tem se dedicado a registrar cenas do dia a dia da região da Campanha, como as lidas do campo e a criação de gado, combinando paisagens com elementos que remetem à coragem e à força. A exibição segue até o dia 30 de setembro e pode ser conferida de segunda a sexta, das 10h às 18h, e aos sábados, das 11h30min às 14h30min, com entrada franca. Com quase 50 anos de experiência em diferentes áreas da arquitetura, Matte usa o conhecimento sobre equilíbrio entre forma e função, estética e utilidade, para dar espaço ao seu lado de artista e artesão. Desde jovem, Sergio também se dedica ao artesanato de facas, tendo como matérias-primas o aço, o couro e a madeira.

Natureza e memória em Élvio Vargas

Nesta terça-feira, às 18h, o poeta gaúcho Élvio Vargas faz o lançamento do livro O Almanaque de Todas as Estações (Editoria Bestiário, 264 páginas, R$ 72,00), na Raízes Livraria (avenida Cristóvão Colombo, 2.199). A obra reflete a relação do autor com a Natureza, que pode ser vista como limitante (quando a vida parece imperfeita) ou expansiva (quando o poeta se sente conectado a ela) de seu Eu. O poeta lírico oscila entre esses extremos, negando a Natureza e sua própria alma por considerá-las insuficientes, ou entregando-se plenamente ao momento único. Élvio Vargas é natural de Alegrete e, nas suas obras, trabalha a memória. Ele recapitula os instantes da sua existência para reproduzi-los em metáforas, sinestesias, sinédoques e metonímias, em um Eu lírico que privilegia o passado.

Comédia aborda fases da mulher