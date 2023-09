Arte e celebração no 30º Porto Alegre Em Cena

Responsável por incluir a Capital gaúcha na rota dos grandes festivais mundiais, o Porto Alegre em Cena inicia as atividades de sua 30ª edição nesta quinta-feira, levando a primeira parte de sua programação às ruas e palcos da cidade. Ao todo, serão apresentados, até o dia 19 de setembro, 17 espetáculos locais e cinco nacionais, entre teatro adulto, teatro infantil, dança, circo, espetáculos de sala e de rua, além de oficinas para artistas e para a comunidade (no eixo educativo) e pontos de encontro para trocas de saberes e confraternizações.

Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 60,00 e estão à venda pela plataforma Guichê Web e no Campus da Pucrs (Av. Ipiranga, 6.681, Prédio 5, térreo), de segunda a sexta, das 9h às 13h e das 14h às 19h. Este ano, o evento conta com uma ampla política de descontos, sendo que 20% da bilheteria será de ingressos gratuitos, destinados a grupos e coletivos de projetos sociais, culturais e educacionais, além da tradicional meia-entrada e outros valores específicos de cada espaço.

De acordo com a equipe curadora do festival, nesta edição há uma maior variedade de linguagens, e a questão da mulher marcou presença em várias propostas. A participação de candidatos do interior do Estado também cresceu. Dentre os destaques do evento, estão Julius Caesar - Vidas Paralelas (RJ), montagem que celebra os 35 anos de trajetória da Cia. dos Atores. Com dramaturgia e direção de Gustavo Gasparani, a peça parte da tragédia Júlio César, de William Shakespeare, para abordar as intrincadas relações de poder que perpassam a trama original, mas aqui inseridas em um novo contexto: os ensaios de uma companhia teatral que prepara justamente uma montagem da peça sobre o famoso imperador romano.

Também o espetáculo Vala Corpos Negros e Sobrevidas (SP) da Cia Sansacroma, dirigido por Gal Martins, é um dos destaques do evento. Amplamente conectada com os dilemas sociais, a montagem foi indicada a duas categorias do Prêmio APCA de 2022: Melhor intérprete, com Djalma Moura, e Melhor cenário, por Caio Marinho. Do Rio Grande do Norte, a consagrada Cia Giradança desembarca em Porto Alegre com o espetáculo de rua Muximba: o coração sempre permanece criança, que será apresentado no Parque da Redenção.

A grade nacional ainda conta com Transiterrifluxório, de Cláudio Lacerda/Dança Amorfa (PE), criado a partir do desdobramento de uma longa pesquisa em dança intitulada Contraespaço, sob o estímulo da intrigante arquitetura da iraquiana-britânica Zaha Hadid; e Frágil, ou, essa dança é 30 minutos mais longa do que poderia ser para competir, uma 'pergunta dançada' por Letícia Souza (SC). Ainda no segmento da dança, estão os espetáculos locais Cães (dirigido por Alexandra Dias), Trivial, um espetáculo de Bboys (Driko Oliveira), Reminiscências - Memórias do nosso carnaval (Maria Iara Santos Deodoro / Afro-Sul/Odomode), e Cartas para um extraterrestre (Leonardo Jorgelewicz).

O teatro de sala estará representado por produções gaúchas como Esperando Godot (Luciano Alabarse), Os Mamutes (direção coletiva), Pigarra (Thais Andrade), Instinto (Camila Bauer), Cabaré da Mulher Braba (Patricia Fagundes) e Em chamas (Matheus Melchionna). Contemplando o público infantil, o novo projeto do evento, Em Ceninha, terá a técnica mista de teatro de formas animadas da Cia Gente Falante, com Maria Peçonha; e também as montagens Amazônia, um olhar sobre a floresta (Camila Bauer) e Chuá - descobertas na água (Alexandre Fávero).

Já o teatro de rua terá Na Trilha das Andarilhas (Leandro Silva), Bolha Luminosa - o marujo e a tempestade da Cia Teatro Lumbra, também de formas animadas e sombras, além de Lua - encontrando mares (Rita Spier). Completa a programação Dalí (Heloisa Nequete), espetáculo circense para toda a família. Como sempre acontece, o festival terá espaços para encontros onde o público e os artistas poderão trocar ideias, celebrar e curtir as famosas festas do festival. Os pontos de encontros ocorrerão na Zona Cultural, na Travessa dos Venezianos e no Teatro Renascença.

Até o dia 23 de setembro serão realizadas, ainda, oficinas de teatro, dança, teatro de rua, teatro de bonecos para atores, brincantes, bailarinos, estudantes, escritores, dramaturgos e curiosos sobre as artes cênicas em geral. As primeiras atividades educativas iniciam nesta quarta-feira, com as oficinas O ator e a cena em questão: proximidades e especulações, ministrada pelo ator, diretor, produtor e cenógrafo Cesar Augusto (Cia. dos Atores), das 14h às 20h, na Sala Hermes Mancilha da Casa de Cultura Mario Quintana; Atravessamentos do clássico ao contemporâneo, que será conduzida pelo diretor, cenógrafo e ator Gilberto Gawronski (Cia. dos Atores), das 14h às 20h, também na Casa de Cultura Mario Quintana (Sala Romeu Grimaldi); e O teatro livre de rua e o brincante, ministrada pelo dramaturgo, músico e intérprete Junio Santos (Movimento Popular Escambo Livre de Rua), das 14h às 16h no Ateliê Pucrs Cultura.

As programações formativas são voltadas também para alunos de escolas públicas. Os interessados devem acompanhar as informações a respeito no site ou pelas redes sociais do festival. Apesar de retomar seu calendário habitual, o evento contará, ainda, com um segundo momento, previsto para acontecer entre o final deste ano e o início de 2024.

Confira a programação

completa no site do JC