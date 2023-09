Ocidente Acústico recebe bandas Ovo Frito e Quem É você, Alice?

Ocidente Acústico traz as bandas Ovo Frito e Quem é Voce, Alice?, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha esq. João Telles). Os ingressos estão à venda no site Sympla Na edição desta quinta-feira (07), às 21h, otraz as, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha esq. João Telles). Os ingressos estão à venda no sitee na bilheteria do local, a partir de R$ 20,00.

Ovo Frito (foto) é uma banda sapuca-canoense com influências de MPB e rock psicodélico. Trazendo um tom sentimental e uma linguagem sincera, sem medo de esconder emoções, sua sonoridade bem trabalhada explora o amor e as relações, bem como suas frustrações e maravilhas. A banda está em processo de gravação do primeiro EP e já participou de importantes festivais culturais, como o Rock na Praça (Edição Sapucaia do Sul, 2023) e a 1ª Noite da Cultura Viva (Canoas, 2023).



Fundada em 2015, a Quem é você, Alice? teve seus primeiros singles lançados em 2018, "Tão Fácil", "Paciência" e o EP "Qual vai Se Alice?", lançado em 2020. A QEVA? já se apresentou em grandes palcos de Porto Alegre, com passagem pelo Auditório Araújo Vianna, o Pepsi On Stage e, mais recentemente, o Bar Opinião. A banda de rock tem o estilo triste portoalegrense etraz uma sonoridade com referências do cenário norte-americano de Mid West Emo.