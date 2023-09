Renata Fratton ministra curso sobre moda, poder e identidade no Instituto Ling

Com início nesta terça-feira (05), às 19h, durante três encontros, a professora e pesquisadora Renata Fratton ministra o minicurso Histórias poderosas da moda: do Renascimento aos nossos dias no Instituto Ling (R. João Caetano, 440). Fratton reflete sobre o papel social da moda, com exemplos focados em compreender a construção de narrativas ligadas ao poder, além de mostrar como as roupas podem influenciar questões de classe, gênero e identidade. As inscrições para a atividade custam R$ 288 e podem ser feitas no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural.