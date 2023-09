Jorge Guedes & Família abrem a temporada de shows do Rancho Tabacaray, nesta quinta

4ª edição do Piquete El Topador estreia, nesta quinta-feira (07), às 20h, com o show de Jorge Guedes & Família, no Rancho Tabacaray (Av. Vicente Monteggia, 2.770). Trata-se do primeiro de sete espetáculos previstos para esta temporada do evento, que celebra a cultura tradicional gaúcha. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Sympla , a partir de R$ 80,00. estreia, nesta quinta-feira (07), às 20h, com o show de, no Rancho Tabacaray (Av. Vicente Monteggia, 2.770). Trata-se do primeiro de sete espetáculos previstos para esta temporada do evento, que celebra a cultura tradicional gaúcha. Os ingressos podem ser adquiridos através do site

Jorge Guedes, cantor e guitarreiro nascido em São Luiz Gonzaga/RS, é filho do gaiteiro missioneiro Chico Guedes e vem de uma família com mais de 100 anos de música. Iniciou com os irmãos sua carreira musical e, já na década de 80, participou do Conjunto Os Caranchos, além de gravar com grandes músicos, como Noel Guarany e João Máximo.

Jorge Guedes & Família é formado por Anahy Guedes, Karaí Guedes, San Pedro De La Cordeona, Andresito Guarany, Santiago Pacheco e Wagner Fagundes. Completam a programação musical do mês Os Fagundes (14/9), Ricardo Bergha (17/9), Shana Muller (20/9), Joca Martins (21/9), Luciano Maia (23/9) e Luiz Marenco (28/9).