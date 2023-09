Leandro Maia lança LP Guaipeca em show no Theatro São Pedro, nesta sexta

Nesta sexta-feira (08), às 19h, o cantor e compositor gaúcho Leandro Maia vai até o palco Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N) para celebrar o lançamento do seu novo LP, Guaipeca: uma ilusão autobiográfica. O show, que comemora mais de duas décadas de carreira musical do artista, conta com participações de Marcelo Delacroix, Ronald Augusto, Maria Falkembach e João Marcos "Negrinho" Martins. Os ingressos estão à vendo no site do espaço cultural, a partir de R$ 40,00.