Biblioteca Pública do Estado promove evento neste sábado (2)

Neste sábado (2), a Biblioteca Pública do Estado (BPE) promove a segunda edição do evento BPE + Cultura , com uma programação que inclui literatura, música, arte e gastronomia. A festa acontece das 10h às 15h, em frente à sede da Instituição (Riachuelo, 1190). Em caso de chuva, as atividades irão ocorrer dentro do prédio da BPE. A entrada é gratuita.

Contando com exposição e lançamento de livros e quadrinhos, além de food-trucks, artistas e contadores de histórias, a programação da festa literária terá também a presença do grupo de tango Ocho Adelante e do pianista Lorenzo Rambo, que irá embalar o evento com repertório clássico, das 11h às 12h, em frente ao prédio do Hub Cultural (Riachuelo, 1257).

"Com a participação dos livreiros do Centro Histórico, nas imediações da Biblioteca, pretendemos contribuir com a revitalização do Centro Histórico e oferecer mais um espaço de lazer, de educação e de entretenimento na Capital", afirma a diretora da Instituição, Ana Maria de Souza. "Ao mesmo tempo, por estarmos cercados de uma vizinhança rica em referências ligadas à cultura e aos livros, a BPE quer promover o fortalecimento do comércio local e os vínculos com a comunidade."

A princípio, o projeto acontecerá no primeiro final de semana de cada mês, entre as ruas João Albuquerque e General Câmara, mantendo o acesso liberado aos moradores. A expectativa é que o evento atraia representantes da imprensa, escritores e visitantes ilustres, além de representantes do setor cultural do estado e do município, a exemplo do que ocorreu na sua primeira edição, em 5 de agosto.

Confira a programação:



10h – Contação de histórias, com Carmem Lima (professora, mediadora de leitura, atriz , escritora, bonequeira, brincante e oficineira de ações múltiplas).



11h às 11h30min - Pocket-show para crianças: O reino do arco-íris, com Dudu Sperb.

11h30min às 12h30min – Lupe Fernandes Trio, com Lupe Fernandes (bandolim), Joao Vicente (violão 7

cordas) e Manoel Macedo (pandeiro), tocando Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Zequinha de

Abreu, Ernesto Nazareth, Waldir Azevedo, entre outros.

14h às 13h – Espetáculo de tango com o grupo Ocho Adelante, coordenado pelo professor Daniel

Osvaldo Carlos.

Horários das sessões de autógrafos:

11h30min: Dudu Sperb - O reino do arco-íris. Libretos Editora.

12h: Luiz Fernando Mazzini Fontoura - O gaúcho e seu modo de vida. Editora Viseu.

13h30min: Moa Guterres – Planetinhas. Libretos Editora

Maristela Scheuer Deves - O Baú dos Contos de Fadas.

14h: Mauro Scheurer Mesina – Croniquetas do atendente: histórias da livraria. Editora Polifonia

Nathy MC Poeta Desperta – Recomece - Autógrafos e Slam