Escritora Aruna Ladva vem à Porto Alegre para lançamento de livro e palestra

Nesta quarta-feira (06), às 19h, Porto Alegre se prepara para receber o lançamento do livro É tempo... de fazer o trabalho interno (Editora Brahma Kumaris, 152 páginas, R$ 40,00) de Aruna Ladva, escritora, professora de meditação, palestrante internacional e mediadora de conflitos. Ela estará na sede da Brahma Kumaris (Rua Ferreira Viana, 812) para palestrar, autografar o livro e conversar com os participantes. A entrada é franca. Este é o sexto livro da série It´s Time... e foi extraído do popular blog de Aruna "itstimetomeditate.org". Neste novo livro ela comunica de forma fácil a sabedoria e as percepções que adquiriu em sua jornada interior. E compartilha como a meditação e o tempo que dedicamos ao "eu" realmente valem a pena quando fazemos o trabalho interno.