Demônios da Garoa sobem no palco do Araújo Vianna neste domingo

Demônios da Garoa vai até o palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), neste domingo (03), às 20h. Os músicos, que recentemente reconhecido pelo Guinness Book como a banda mais antiga em atividade no mundo, retornam à capital gaúcha para interpretar os grandes sucessos de Adoniram Barbosa, como Samba do Arnesto, Saudosa Maloca, Trem das Onze, Tiro ao Álvaro e Iracema. Os ingressos estão à venda no site Sympla, no valor inicial de R$ 60,00. Com mais de oito décadas de carreira, o grupo paulista

No show, o grupo também explora as músicas de outros compositores, do quilate de Eu Sou o Samba (Alexandre Pires/Seu Jorge) e Você Abusou (Jorge Aragão). A formação atual da banda conta com Sérgio Rosa (vocal e afoxé), Ricardinho (vocal e pandeiro), Everson Pessoa (vocal e violão) e Dedé Paraizo (vocal e violão).

Um fato raro no universo da música mundial, o Demônios da Garoa virá a Porto Alegre não só para comemorar 80 anos de estrada, mas para mostrar que a longevidade também faz do grupo uma verdadeira instituição do samba.