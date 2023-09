As reverberações de Clóvis Martins Costa

Estão abertas as inscrições para nova turma da Oficina de Criação Literária - Contos, do escritor Alcy Cheuiche. As aulas se iniciam nesta quarta-feira, das 18h às 20h, de forma online (via Zoom), com duração de três meses. Informações e inscrições podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou (51) 99703-8175 (WhatsApp) com Ana Helena Rilho.