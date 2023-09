Gravura Galeria de Arte presta homenagem à artista Lou Borghetti em exposição

A Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647) recebe a exposição Lou & Alunas, uma homenagem à artista plástica Lou Borghetti. A mostra, aberta ao público, ocupará as duas principais salas da galeria: a Sala Branca abrigará obras da própria Lou Borghetti, enquanto a Sala Negra receberá uma exposição coletiva das alunas do Atelier Lou Borghetti.

A curadoria é do artista plástico e escritor Paulo Amaral, membro da Academia Brasileira de Artes Plásticas e amigo da artista. A visitação ocorre até o dia 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30, e aos sábados, das 9h30 às 13h30.

Lou & Alunas é uma homenagem das alunas do Atelier Lou Borghetti à artista, que faleceu em 2020. As obras das alunas que irão compor a mostra foram realizadas no atelier da artista, ou inspiradas em Lou abrangendo uma variedade de técnicas, entre elas pintura, desenho, técnica mista, escultura, fotografia e gravura.



Entre as artistas que participam estão Alicia Gil Wenzel, Cris Leal, Delise Geiger Renk, Denise Giacomoni, Ita Stockinger, Lídice Zaniratti, Lu Gualdenazi, Lya Luft (in memoriam), Lygia Vasconcellos, Marion Lunke, Mery Bavia, Sandra Echeverria, Sílvia Azevedo, Sophia Calderon Isdra, Susana Silva Costa, Tita Macedo e Vera Reichert.