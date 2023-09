Clóvis Martins Costa inaugura exposição 'Reverberações Picturais' na Ocre Galeria

Clóvis Martins Costa apresenta sua produção mais recente na exposição Reverberações Picturais, que inaugura na Ocre Galeria (rua Demétrio Ribeiro, 535) nesta terça-feira (5), das 18h às 21h. A mostra é composta por aproximadamente 20 pinturas de dimensões variadas, que, segundo o artista, promovem um diálogo com a linguagem da pintura. A visitação vai até 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h30min. Há mais de 20 anos, Clóvis Martins Costa trabalha com a pintura em contato direto com a paisagem, utilizando, dentre outros recursos, a impregnação de tecidos diretamente sobre as margens de rios e lagoas. É recorrente, em sua produção, o uso de elementos geométricos como planos e linhas para criar áreas de cor, em uma pesquisa que não apenas tensiona os limites da pintura, mas também se volta para suas especificidades. Dividindo seu tempo entre a docência - é professor na Universidade de Pelotas (Ufpel) - e o atelier, que frequenta diariamente, o artista busca explorar, em Reverberações Picturais, pelo menos duas vertentes distintas. A primeira é a elaboração do campo pictórico por um viés construtivo, lançando mão de áreas geométricas de cor, criadas a partir de recursos como o estêncil, a fita crepe, ripas de madeira e superfícies que estão ao seu alcance no ateliê. A segunda refere-se ao uso de pinturas da História da Arte como modelos, como um recurso para estruturar o campo pictórico.