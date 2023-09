Espaço lúdico Vila Molusco encerra nesta quarta no Shopping Iguatemi

Emulando jornada lúdica e temática do fundo do mar, a Vila Molusco segue até quarta-feira (06) com suas atividade no shopping Iguatemi Porto Alegre (Av. João Wallig, 1800). Localizado na praça Erico Verissimo, no 1º piso, o espaço conta com uma série de brincadeiras, como labirinto caça ao tesouro, kidplay polvo gigante, gira-gira de polvo, barco pirata e outras coisas divertidas.