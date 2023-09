Festa 'Balonê' completa 22 anos com edição especial de aniversário, no Bar Ocidente

edição especial de aniversário da festa Balonê acontece neste sábado (02), às 21h, no Bar Ocidente (R. Av. Osvaldo Aranha, 960). Tudo começou com uma festinha informal entre amigos que se tornou um fenômeno na noite porto-alegrense e está completando 22 anos de história. Os ingressos estão a venda no site Sympla Com sucessos dos anos 80 90, aacontece neste sábado (02), às 21h, no Bar Ocidente (R. Av. Osvaldo Aranha, 960). Tudo começou com uma festinha informal entre amigos que se tornou um fenômeno na noite porto-alegrense e está completando 22 anos de história. Os ingressos estão a venda no site, a partir de R$ 80,00.

A trilha sonora da noite estará no comando de uma turma de DJs que participaram do início e da evolução da Balonê durante todos esses anos. Entre eles, Taís Scherer (criadora, dona e musa da festa), Adriana Banana, Roger Lerina e Feijão são os Dj´s residentes do projeto. E nessa noite ainda teremos como convidado especial, o comunicador Lelê Bortholacci. A Pista Remix fica sob a responsabilidade de Marcelo Ferla, Diego de Godoy e Beto Dj.



Como de praxe, no setlist da festa very 80 's & 90' s! terá muito de tudo: De Xuxa a Ramones, de Nirvana a Molejo, de Depeche Mode a AC/DC, de Madonna a Banda Eva, de The Cure a Gonzaguinha. Pelo palco da Balonê, já passaram artistas ícones dos anos 80 como Léo Jaime, Pepeu Gomes, Ritchie, Wando, Sidney Magal, Rita Cadillac, Gretchen, entre outros.