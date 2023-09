Sábado Underground reúne bandas de rock no palco do Music Box Estúdio

Acontece neste sábado (02), às 18h, a primeira edição do projeto Sábado Underground, no Music Box Estúdio (Av. Benjamin Constant, 1512). O evento apresenta o show das bandas A Ordem Inversa, SubVida, Kalifornia e Cabala, e tem como horizonte levar bandas de rock com diferentes estilos e sonoridades para reunir diversidade de público do gênero. Os ingressos podem ser adquiridos no local por R$ 15,00.

A ORDEM INVERSA - Banda de rock autoral formada em 2021 em Porto Alegre/RS. Integrada pelos músicos Felipe Messa (guitarra/vocal), Thaís Rossi (vocal), Edu Junior (baixo) e Rodrigo Correa (bateria). No primeiro ano de atividades a banda lançou o EP "A Ordem Inversa" com cinco músicas.

SUBVIDA - A SubVida surgiu na cidade gaúcha de Esteio com Fábio Clavé (voz/guitarra), Rodrigo "Alemão" (baixo) e Piru (bateria). A banda retomou as atividades em 2022 e hoje conta com Fábio Clavé (voz), Rodrigo "Alemão" (baixo/vocais), Dagoberto "Casca" (guitarra/vocais) e Rafael Roggia (bateria/vocais). Regravou a faiza 'Vida de Operário' para a trilha sonora do curta de ficção "A Casa em Pedaços" que será lançado em 2023. A banda prepara-se para entrar em estúdio para gravações inéditas.

KALIFORNIA - Formada na Região Metropolitana, Kalifornia tem grande influência em ritmos como ska, punk rock e hardcore, onde apresenta músicas autorais com acordes simples e pegada marcante, tratando de temas do cotidiano da vida dos integrantes Charles e Christian Satã (vocais e guitarras), Zorn (baixo) e Vini Schutz (bateria).