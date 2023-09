Valéria Barcellos faz estreia nacional na Capital do show "Isso a Tv Não Mostra"

Neste domingo (03), a atriz e cantora Valéria Barcellos faz estreia nacional, em Porto Alegre, do seu show de humor “Isso a Tv Não Mostra”, no Porto Alegre Comedy Club (R. 24 de Outubro, 1454), às 20h. Interpretando a personagem Luana Shine, uma gerente do bar de Cândida (Susana Vieira), na novela Terra e Paixão, da Rede Globo, Valéria surfa com muito bom humor em toda a aura que circunda a televisão brasileira e o meio artístico. A temporada segue em cartaz nos dias 10, 17 e 24. Os ingressos custam R$ 34,50 e podem ser adquiridos no site Minha Entrada.