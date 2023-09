Final de semana terá as últimas atrações do 12ª FESTIA

O 12° FESTIA - Festival Internacional de Teatro em Canoas entra nos seus últimos dias de atrações neste fim de semana. Nesta sexta-feira (1), às 15h, tem apresentação do espetáculo "20 Minutos Para Jantar com Catório" da Cyathus Teatro de Animação, de Santa Catarina, na Praça CEU (Rua Montenegro, 1057)). Pela primeira vez no Estado, a Cia. de 2, de São Paulo, estreia nesta sexta-feira (1), às 20h, no Teatro do Sesc Canoas, com o espetáculo "Moby Dick e os Caçadores de Baleias". Ainda na sexta-feira, às 15h, o grupo Tormenta de Lagartos, do Uruguai, estreia "El Corte Tango Varieté" na Praça CEU.

No sábado (2), às 10h30min, no Brick da Inconfidência, no Largo do canteiro central da Avenida Inconfidência, bairro Marechal Rondon, o público pode conferir "Radinho de Iracema", espetáculo do grupo Marionete Livre, de São Paulo. No mesmo local, a Cyathus Teatro de Animação encena "Seu Da Rosa e o monstro", às 11h30min. Ainda no sábado, às 15h, o ator Junio Santos, do Ceará, que interpreta o Palhaço Cuz Cuz, se apresenta Loteamento Prata Torres, com a peça "Cuz Cuz 100 Concerto".





Também no sábado, das 18h às 22h, ocorre o lançamento do livro "Do Pão à Cena - Perspectivas de um Teatro Popular e Periférico" de autoria de Marcelo Militão, no Sarau RS 3D – Caminhos para a Produção Literária. A atividade se realiza na sede do Laboratório-Escola de Arte Popular (LAB), na Av. Dr. Barcelos, 430, Centro de Canoas, em uma parceria entre o LAB, Grupo TIA, Projeto Geloteca (7º Setor), que conta com o financiamento do Edital FAC Publicações da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo do RS.