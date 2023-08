Performance "Nós" leva 40 artistas para o Teatro Renascença neste final de semana

Nesta sexta-feira (1) e também no sábado (2) e no domingo (3), a Nós - Cia. de Teatro apresenta a performance Nós, espetáculo que celebra os 20 anos de carreira do diretor Everson Silva. As sessões acontecem no Teatro Renascença (Centro Municipal de Cultura - Av. Érico Veríssimo, 307), sempre às 20h, reunindo cerca de 40 artistas em cena. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla e custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).

A obra é composta por 27 cenas, que – através de múltiplas veias artísticas – remetem às memórias, sentimentos e emoções humandas, reconhecendo a arte (através da dança, do teatro, da poesia e da música) como agente transformador. Segundo o diretor do espetáculo, a ideia é fazer uma metáfora sobre o retorno à vida social, após a pandemia de Covid-19. Em cena, o elenco vivencia a experiência do que é “viver entre nós”. O cenário do espetáculo é o corpo do grande grupo.