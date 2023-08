Novos Velhos Corpos 50+ faz duas apresentações na VII Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres

O espetáculo Novos Velhos Corpos 50+ retorna aos palcos do Teatro Glênio Peres (Av. Loureiro da Silva, 255) para duas apresentações, nesta sexta-feira (01) e sábado (02), às 19h. Vencedor do Prêmio Açorianos de Dança 2022 – Melhor Espetáculo e Prêmio Especial do Júri, ganhou o público no ano passado evidenciando que não existe idade para um corpo dançar. A entrada é gratuita; para garantir a entrada, os ingressos podem ser retirados até 1º de setembro, de terça-feira a sexta-feira, no Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre.A peça foi um divisor de águas para Eva Schul, Eduardo Severino, Mônica Dantas, Robson Duarte, Rossana Scorza e Suzi Weber. A persistência de cada um segue transformando a vida de muitas pessoas 50+, mesmo sem experiência na dança. Misturando música, teatro e imagens de vídeo, a apresentação transita por tema a celebração do corpo em envelhecimento na dança e na vida. O espetáculo surgiu da necessidade de continuar a dançar, apesar dos tempos difíceis, e gira em torno de forças e fragilidades simbolizadas nas relações de aproximações, afastamentos e jogos de novos velhos corpos.