Ospa remonta a comédia-opereta "Os Bacharéis" com apresentações em Porto Alegre e Pelotas

Quase 130 anos após sua estreia, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) realiza uma nova montagem do espetáculo Os Bacharéis, de João Simões Lopes Neto, em Porto Alegre e Pelotas. A nova versão estreia neste sábado (2), na Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501), e depois a Orquestra viaja a Pelotas para uma sessão no Auditório do Sicredi (Av. Dom Joaquim, 1.087 - Pelotas), em 8 de setembro.

Sympla



Os Bacharéis é uma comédia-opereta, ou seja, uma forma de arte que conjuga o texto falado com o canto e deriva da ópera, que explora unicamente o canto. No Brasil, o gênero artístico estava muito em voga no final do século XIX e combinava ritmos brasileiros aos europeus. Nas operetas, o texto descontraído frequentemente recorre ao humor como ferramenta de crítica social. Na opereta, o alvo dos autores foi a hipocrisia e os costumes conservadores da sociedade pelotense, ainda que o texto não esteja situado em um local ou um tempo específicos. Os ingressos para a récita de Porto Alegre estão à venda no site. Em Pelotas, o ingresso pode ser trocado por 4 litros de leite na Associação Comercial de Pelotas.Os Bacharéis é uma, ou seja, uma forma de arte que conjuga o texto falado com o canto e deriva da ópera, que explora unicamente o canto. No Brasil, o gênero artístico estava muito em voga no final do século XIX e combinava ritmos brasileiros aos europeus. Nas operetas, o texto descontraído frequentemente recorre ao. Na opereta, o alvo dos autores foi a hipocrisia e os costumes conservadores da sociedade pelotense, ainda que o texto não esteja situado em um local ou um tempo específicos.

Embora o enredo seja construído a partir de uma clássica história de amor, com direito a vilão, os reais protagonistas são três irmãos, os bacharéis do título. Um deles, Cincinatus, impede o casamento entre os noivos Pombinho e Caricina alegando que os dois seriam parentes e, portanto, não poderiam se casar. Desolado, Pombinho deixa a cidade e só volta anos depois, com diploma de bacharel. O retorno abala os planos de Cincinatus, que tentava conquistar Caricina. Enquanto a plateia assiste às ações inescrupulosas dos personagens, a hipocrisia dos costumes conservadores é revelada, provocando efeitos cômicos.

O diretor artístico e maestro da Ospa, Evandro Matté, aponta que a montagem está inserida em um crescimento da produção operística tanto na programação da Ospa, como em todo o Rio Grande do Sul. Escrita por dois autores gaúchos, Os Bacharéis tem como diferencial suas raízes locais.