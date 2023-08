Instituto Ling recebe Trio Entre Dos Ríos neste sábado

Trio Entre Dos Ríos leva para o palco do Instituto Ling (R. João Caetano, 440) a turnê de lançamento de seu novo álbum, Río Adentro. Formado pelo violonista carioca Edu Aguiar e pelos músicos uruguaios Tania Amaral nos vocais e Eduardo Mauris no violão e na guitarra, o grupo também vai contar com a participação especial do violonista gaúcho Angelo Primon e do percussionista potiguar Mingo Araújo. Os ingressos tem o valor de R$ 25,00 e podem ser adquiridos Nesta sábado (2), às 19h, oleva para o palco do Instituto Ling (R. João Caetano, 440) a turnê de lançamento de seu novo álbum, Río Adentro. Formado pelo violonista cariocae pelos músicos uruguaiosnos vocais eno violão e na guitarra, o grupo também vai contar com a participação especial do violonista gaúcho Angelo Primon e do percussionista potiguar Mingo Araújo. Os ingressos tem o valor de R$ 25,00 e podem ser adquiridos no site ou na recepção do centro cultural.

O álbum traz a união da canção uruguaia com a música popular brasileira de Edu Aguiar, que costuma combinar elementos da bossa nova dos anos 1950, do tropicalismo dos anos 1960 e do movimento mineiro dos anos 1970, além da vanguarda paulista dos anos 1980, em seus trabalhos. Em Río Adentro, a conexão musical desses dois países é ainda mais profunda.

O trabalho foi totalmente idealizado e estruturado por Aguiar, apresentando todas as músicas em espanhol. No disco, a intérprete Gabriela Morgare contribuiu com sua vasta experiência vocal, completando o trio, mas na apresentação que chega à capital gaúcha a cantora será substituída por Tania Amaral, que tem alternado os microfones com Gabriela em algumas cidades da turnê.