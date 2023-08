Roberta Sá leva show 'Sambasá' para o palco do Opinião neste sábado

Roberta Sá traz o espetáculo Sambasá – Ao Vivo para o Opinião (R. José do Patrocinio, 834), neste sábado, às 21h. O show é uma fusão entre canções conhecidas da cantora e sucessos de outros artistas imponentes da música brasileira, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Alcione e Beth Carvalho. Os ingressos estão à venda no site Uma das vozes mais elogiadas do samba,traz o espetáculopara o Opinião (R. José do Patrocinio, 834), neste sábado, às 21h. O show éimponentes da música brasileira, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Alcione e Beth Carvalho. Os ingressos estão à venda no site Sympla , a partir de R$ 60,00.

Gravado no Circo Voador, Sambasá - Ao Vivo está disponível no Youtube e nos aplicativos de música. Agora, Roberta Sá viaja com o show de lançamento do projeto, que estreou no Rio de Janeiro e logo cruzou o Atlântico, passando por cinco cidades da Europa.

Em Sambasá - Ao Vivo, Roberta se inspira no clima das rodas de samba, finca o pé no ritmo-símbolo do Brasil e mostra um canto mais potente, mais livre e com a segurança que as duas décadas de carreira lhe conferem.