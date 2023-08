Cult Circuito, festival de arte de Viamão, estreia a sua 6ª edição nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (01), o festival Cult Circuito chega em sua 6ª edição, trazendo uma programação democrática e aberta às participações artísticas para diversos locais de Viamão. Realizado sempre em setembro de cada ano, o evento propõe um circuito cultural na cidade e evidencia a produção artística e educacional dos profissionais da área, artistas e trabalhadores da cultura da região.

Além de estimular a produção artística, impulsiona a indústria criativa do município, impacta social e economicamente ao aproximar o público viamonense de seus agentes culturais, promove trocas entre artistas e público e gera receita ao fomentar toda cadeia produtiva cultural de Viamão.

Com recorde de inscritos em 2023, totalizando 94 inscrições para apresentações artísticas, oficinas - para crianças e adultos - e seminário, a equipe curadora, formada por profissionais que atuam na cultura de Viamão e de Porto Alegre, selecionou um total de 24 projetos, que integram a programação desta 6ª edição. “Levamos em consideração a inovação, a inclusão social, o fato de já ter participado do evento anteriormente, e priorizamos os residentes de Viamão, cidade sede do festival”, afirmam os curadores sobre os critérios de seleção.



O resultado é uma programação rica e diversa, que traz nomes já conhecidos da cena cultural do RS, como Lila Borges, Toque de Comadre, bandas, atividades para crianças, literatura de cordel, feira de artesanato e muita diversidade. No dia 14 de setembro, o festival promove o Sarau do Cult: Especial Aniversário de Viamão 282 anos, prestando uma homenagem a cidade que acolhe o festival e onde está a maior parte dos artistas que integram o Cult Circuito.



Programação:





01/09 (sexta-feira)

Espaço de Arte Viandantes



20h - Apresentação: Banda Carangazu

20h - Apresentação: Lila Borges







02/09 (sábado)



Quimera Centro Cultural



09h - Oficina Tempera de ovo com W. CAVA



Espaço Cultural Tambor Falante



20h - Apresentação: Gina Vitola



Participação: O Feminino e o Tambor







03/09 (domingo)



Espaço Cênico Leva Eu



16h - Seminário: Da ideia à distribuição: Como realizar seu projeto audiovisual com Magnum Borini







06/09 (quarta-feira)



Espaço Cultural Tambor Falante



13h - Culturinha: Slam Diversa com Afroblack







09/09 (sábado)



Quimera Centro Cultural



09h - Oficina Tempera de ovo com W. CAVA



Espaço de Arte Viandantes



20h - Apresentação: Sarau Diversa



20h - Apresentação: CasCola ZL







10/09 (domingo)



Espaço Cultural Tambor Falante



17h - Seminário: Como Apresentar o seu Trabalho Artístico com Elenice Zaltron







12, 13 e 19/09



Escola Setembrina



14h - Culturinha: Oficina Zhijiang (papel machê) com Vanessa Capitolina







13/09 (quarta-feira)



Espaço Cultural Tambor Falante



13h - Culturinha: Slam Diversa com Afroblack







14/09 (quinta-feira)



Quimera Centro Cultural



20h - Sarau do Cult: Especial Aniversário de Viamão 282 anos







15/09 (sexta-feira)



Olho Mágico



20h - Apresentação: Tatá Cristalina



20h - Apresentação: Michelle Cavalcanti







16/09 (sábado)



Espaço de Arte Viandantes



20h - Feira de Artesanato



20h - Apresentação: Toque de Comadre







17/09 (domingo)



Quimera Centro Cultural



16h - Seminário: Construção de Projetos Culturais com Rafael Mautone Ferreira







18, 19, 25, 26 e 27/09



Escola Setembrina



14h - Oficina: Literatura de Cordel com Marco Binatti







20/09 (quarta-feira)



Espaço Cênico Leva Eu



20h - Apresentação: Negreiros - Histórias que a história não conta com o Grupo Leva Eu







22/09 (sexta-feira)



Espaço Cultural Tambor Falante



20h - Apresentação: Maestro Sujo e o Sanatório Gotham



20h - Apresentação: Matheu Corrêa







23/09 (sábado)



Quimera Centro Cultural



09h - Oficina Têmpera de ovo com W. CAVA



Espaço de Arte Viandantes



20h - Apresentação: Guitarra, Alma e Garganta



20h - Apresentação: Jalile Petzold







24/09 (domingo)



Espaço de Arte Viandantes



17h - Seminário: Você conhece o Teatro Lambe-Lambe? com Cristiane de Freitas







27/09 (quarta-feira)



Espaço de Arte Viandantes



20h - Apresentação: Cardinales







30/09 (sábado)



Quimera Centro Cultural



09h - Oficina Têmpera de ovo com W. CAVA



20h - Apresentação: Charis Mahayla



20h - Apresentação: Carimbó do Brasil