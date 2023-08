Espetáculo Vírgula chega a Porto Alegre para duas apresentações no Teatro do Sesc Alberto Bins

O Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665) recebe duas apresentações, neste sábado (2) e domingo (3), do espetáculo Vírgula: uma ode à lentidão, do projeto Brasil sem Ponto Final. No espetáculo, assinado pelo dramaturgo e antropólogo, Paulo Emílio Azevedo, observa-se uma experiência sobre agir por meio de pausas, contraponto ou desobediência à correria estabelecida pela tecnologia. É possível adquirir através do site Sympla, no valor de R$15,00.