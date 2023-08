Planta e Raiz faz show acústico no Opinião nesta sexta

O grupo Planta e Raiz vai ao palco do Opinião (R. José do Patrocínio, 834), nesta sexta, às 22h, para apresentar seu repertório no formato desplugado, em que as suas músicas ganham um tom intimista e ainda mais envolvente. Um dos nomes mais importantes do reggae nacional, o grupo lançou, em janeiro, o CD/DVD Acústico Planta e Raiz – Ao Vivo. Os ingressos podem ser comprados através do site Sympla, no valor de R$ 75,00.