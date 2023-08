Com R$ 6,56 bi nas bilheterias, 'Barbie' se torna maior sucesso da Warner

Folhapress

"Barbie" é o maior sucesso da Warner Bros. Segundo o The Hollywood Reporter, o filme arrecadou US$ 1,342 bilhões (cerca de R$ 6,56 bilhões na cotação atual) e se tornou o lançamento mais lucrativo da empresa.A produção da boneca mais famosa do mundo ultrapassou a marca de "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2", que somou US$ 1,341 bilhões (R$ 6,55 bilhões) nos cinemas."Barbie" já tinha batido o recorde de "The Super Mario Bros. O Filme" na quinta-feira (24), sendo a maior bilheteria dos Estados Unidos em 2023.O sucesso de Greta Gerwig também contará com uma nova versão para o Cinemas IMAX."Fizemos 'Barbie' para a tela grande, então é uma honra ainda maior poder trazê-la para o IMAX, a maior tela de todas. E como um agradecimento especial aos fãs, estamos animados em compartilhar um pouco mais do incrível trabalho do nosso elenco e equipe, acrescentando novas filmagens especiais", comunicou a diretora.