Documentário 'Visions in the Dark' tem sessões em Porto Alegre nos dias 01 e 02

Chega a Porto Alegre com sessões especiais nesta sexta-feira (01) e sábado (02) o documentário Visions in the Dark, da produtora cinematográfica, diretora, editora e showrunner Flavia Moraes. O longa-metragem explora a relação entre cavalos e treinadores em uma metáfora sobre como nossa desconexão com a natureza nos levou à cegueira contemporânea. Na sexta-feira, o filme será exibido para convidados no Instituto Ling (R. João Caetano, 440), e no sábado, será possível assistir ao documentário na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085), às 19h.



Ao longo de quatro anos, Flavia viajou pela Patagônia, Irlanda , França e Alemanha, além dos EUA, para contar as histórias de Monty Roberts, criador de um método de treinamento não-violento baseado em linguagem corporal silenciosa, e de sua instrutora principal, Denise Heinlein, discutindo sobre os limites e possibilidades da linguagem para a compreensão humana e conexões autênticas.

O filme conta com depoimentos de especialistas em comunicação, como Dennis Connolly, diretor da School of Looking, em Paris, e a escritora Yoko Tawada, além da cientista norte-americana Temple Grandin. "Visions in the Dark visa recuperar nossa habilidade de enxergar o mundo pela primeira vez. Pois, ao nos reconectarmos com a natureza, nós nos reconectamos com nós mesmos. E quanto mais perto chegarmos, mais longe enxergaremos", afirma.