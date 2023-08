Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Improvisação Cênico Musical

Até o dia 5 de setembro, terça-feira, as inscrições para Pulsação – Laboratório de Improvisação Cênico Musical seguem abertas. Serão quatro encontros, totalizando 12h de aula, dias 6, 13, 20 e 27 de setembro, sempre nas quartas, das 19h às 22h, na Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900), onde o grupo trabalhará a consciência corporal, conexão consigo e com o coletivo e composição cênico-musical a partir do desenvolvimento do estado de jogo e presença. As inscrições podem ser realizada através do formulário, no valor de R$ 315,00.